Когда будут известны результаты выборов в Киеве: в ТИК назвали сроки

Первые результаты местных выборов в Киеве будут известны не раньше четверга, 29 октября.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов. Он рассказал, что состоянием на 26 октября меньше 40% избирательных участков передали протоколы в районы о результатах подсчета голосов избирателей.

"На сегодняшний день в 10 районах получены протоколы о подсчете голосов избирателей на участках с 417 избирательных участков. Всего в Киеве избирательных участков 1 106. Мы видим, что это меньше 40%", – пояснил Нилов.

Он напомнил, что на подсчет голосов у ТИК есть 12 дней.

"Киевская городская территориальной избирательной комиссия должна огласить результаты не позже как на 12 день после дня голосования. Значит, в соответствии с календарным планом ЦИК, – это 6 ноября 2020 года. Мы будем стараться сделать это быстрее", – резюмировал Нилов.

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