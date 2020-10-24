Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил вечером в субботу, 24 октября, в своем Telegram-канале. Кличко отметил, что чувствует себя хорошо, но должен уйти на самоизоляцию и работать удаленно.

"Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста... Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, – неутешительный", – рассказал он.

Мэр столицы призвал украинцев беречь себя и не игнорировать угрозу COVID-19.

Виталий Кличко заболел COVID-19. Telegram-канал мэра Киева

Как писал OBOZREVATEL, за минувшие сутки в Украине обнаружили более 7 тысяч случаев коронавируса. В Киеве – больше всего, 560 инфицированных.