Кличко серьезно травмировал ногу: что произошло

Мэр Киева Виталий Кличко надорвал ахиллово сухожилие, впрочем, пришел на заседание Киевсовета на костылях с травмированной ногой.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации на своем сайте. Глава столицы отметил, что не зря говорит людям беречь себя.

"Прошлая суббота (25 июля. – Ред.) выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол, а потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие", – объяснил Кличко.

Мэр Киева отметил, что ему не привыкать, однако какое-то время придется ходить медленно.

"И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пенделя не будут долетать? То теперь появилась новая опция для нерадивых – "накостылять!" – пошутил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко поймал на улице Киева двух парней, которые рисовали граффити на стене дома на улице Стрелецкой.