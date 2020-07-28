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Кличко серьезно травмировал ногу: что произошло

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Политика
2,8 т.
Кличко серьезно травмировал ногу

Кличко серьезно травмировал ногу. КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко надорвал ахиллово сухожилие, впрочем, пришел на заседание Киевсовета на костылях с травмированной ногой.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации на своем сайте. Глава столицы отметил, что не зря говорит людям беречь себя.

"Прошлая суббота (25 июля. – Ред.) выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол, а потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие", – объяснил Кличко.

Мэр Киева отметил, что ему не привыкать, однако какое-то время придется ходить медленно.

"И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пенделя не будут долетать? То теперь появилась новая опция для нерадивых – "накостылять!" – пошутил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко поймал на улице Киева двух парней, которые рисовали граффити на стене дома на улице Стрелецкой.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской области Виталий Кличко
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