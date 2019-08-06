Кличко с голым торсом ярко ответил Богдану на троллинг. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал обращение к главе Офиса президента Украины Андрею Богдану.

Фотографию, сделанную во время своего пятидневного отпуска, и подпись к ней он обнародовал на своей странице в Facebook.

"Привет Андрею и Богдану! Вавришу (девелопер, бывший замдиректора департамента архитектуры КГГА. – Ред.) и Андрею, чтобы парни не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, когда не соврешь и не спрячешься за чьей-то спиной", – написал Кличко.

Фото из отпуска Facebook Виталий Кличко

Несколькими днями ранее Богдан опубликовал фотоколлаж с портретом Кличко и подписью: "Бл*дь, скажите кто-нибудь, он Андрей или Богдан?".

Facebook Андрей Богдан

Споры между главами ОПУ и КГГА длится с тех пор, когда команда Зеленского решила разделить полномочий мэра и главы столичной горсгосадминистрации.

Как писал OBOZREVATEL, Кличко заявил, что, продвигая инициативу о разделении обязанностей мэра Киева и главы КГГА, Зеленский не должен забывать, с чего начинался Майдан. Ведь первыми его поддержали именно жители украинской столицы.

Также он отметил, что скандальный план Зеленского является лишением Киева местного самоуправления. Он упрекнул президента в возвращении старых методов Януковича.

Кроме того, Кличко допустил, что друг и соратник президента Украины Владимира Зеленского по "95 кварталу" Евгений Кошевой может иметь амбиции стать новым мэром Киева.

30 июля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что встречался с мэром Киева и главой Киевской ГГА Виталием Кличко и обсуждал проблему существования "смотрящих" в столице.

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