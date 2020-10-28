Кличко рассказал о своих симптомах COVID-19

Алексей Титофф Политика 13:55, 28.10.2020 Обновлено: 13:55, 28.10.2020

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что после заражения коронавирусом (COVID-19) потерял обоняние.

Об этом он рассказал на брифинге в среду, 28 октября, который провел дома на самоизоляции.

"Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами, контролирую ситуацию. Единственное из симптомов – голос сел, запахов не чувствую. Температура уже в норме. Пью витамины. Все нормально", – сказал глава столицы.

Также Кличко добавил, что в понедельник, 26 октября сделал повторный тест на COVID-19, но результат был положительным.

Напомним, что 24 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что заразился коронавирусом. Из-за болезни глава города не голосовал на местных выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 27 октября, коронавирусом в Киеве заразились 563 человека. В Киевской области зафиксировали 309 новых зараженных.

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