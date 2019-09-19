Главная Новости
19 сентября • обновлено в 11:59
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Политика

Кличко призвал распустить Киевраду: в чем причина

756 Читать материал на украинском

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с просьбой распустить Киевраду VIII созыва и назначить досрочные выборы.

Соответствующее заявление он сделал с трибуны столичного горсовета 19 сентября, пишет "Укринформ".

"Мы видим, что кворума нет. То есть работать готовы не все. И поэтому я обращаюсь к парламенту относительно роспуска Киеврады и назначения досрочных выборов в Киеве", – сообщил городской глава.

Новости
Досрочный роспуск Киеврады: Кличко выступил с важным заявлением
Виталий Кличко

Виталий Кличко

Facebook Виталий Кличко

В момент заседания в зале находились 38 депутат, хотя для кворума необходим 61.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 4 сентября Кабинет министров поддержал решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

  • Виталий Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг навстречу тому, чтобы в столице было двоевластие. Но, по его словам, уволить его могут только киевляне.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel