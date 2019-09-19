Кличко призвал распустить Киевраду: в чем причина

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с просьбой распустить Киевраду VIII созыва и назначить досрочные выборы.

Соответствующее заявление он сделал с трибуны столичного горсовета 19 сентября, пишет "Укринформ".

"Мы видим, что кворума нет. То есть работать готовы не все. И поэтому я обращаюсь к парламенту относительно роспуска Киеврады и назначения досрочных выборов в Киеве", – сообщил городской глава.

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В момент заседания в зале находились 38 депутат, хотя для кворума необходим 61.

Как писал OBOZREVATEL:

4 сентября Кабинет министров поддержал решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Виталий Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг навстречу тому, чтобы в столице было двоевластие. Но, по его словам, уволить его могут только киевляне.

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