Кличко призвал депутатов принять бюджет на 2021 год и рассказал, на что его потратят

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевского городского совета одобрить проект бюджета города на 2021 год. Также депутаты должны принять проект Программы экономического и социального развития столицы на 2021-2023 годы.

Об этом мэр заявил в начале заседания в четверг, 24 декабря. Он подчеркнул: проект бюджета, в условиях, когда нужно преодолевать кризис, вызванный пандемией коронавируса, и воплощать изменения в Киеве, – сбалансированный.

По его словам, доходы бюджета запланированы в сумме почти 60,5 млрд0 грн, расходы – почти 57,8 млрд. При этом основным направлением финансирования останется сфера образования – на нее предусмотрели 24,7 млрд грн (43% от запланированных расходов городского бюджета) .

"Мы гарантируем увеличение заработной платы педагогам – будем выплачивать работникам все возможные надбавки. Мы продолжим строительство и реконструкцию детских садов и школ. Будем и дальше создавать современные условия для воспитания и обучения наших детей", – отметил городской голова.

Также, по словам Кличко, продлится ремонт столичных дорог, обновление инфраструктуры, в которую десятками лет не вкладывали средств. На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировали 8,7 млрд грн. Это 15 процентов бюджета города.

"На здравоохранение мы планируем направить почти 5,7 млрд грн. Напомню, с апреля этого года медицинские учреждения столицы перешли на государственное финансирование, согласно медицинской реформой. Но город не остается в стороне и продолжает вкладывать средства в обновление, ремонт медучреждений, в замену устаревшего оборудования на новое и современное", – подчеркнул Кличко.

Он пообещал, что город также поддержит и медиков – столичные медицинские работники получат муниципальную надбавку к зарплате. Так, только в этом году на доплаты медикам Киев выделил 1 млрд гривен. В следующем году городской голова предложил увеличить надбавки.

"На прошлом заседании мы приняли изменения в программу "Здоровье киевлян". На выплату надбавок работникам медучреждений вторичного звена мы предусмотрели более 1,6 млрд грн. Теперь их нужно отразить в проекте бюджета. Отмечу, что эти изменения можно внести в рамках уменьшения расходов на обслуживание государственного долга. И я подал соответствующую поправку. Речь идет о 436 млн грн", – отметил мэр Киева.

Так, предлагается, чтобы с января следующего года врачи получали надбавку к зарплате 5000 гривен, средний медперсонал – 4000, младший медицинский персонал – 2000. Такое решение депутаты Киевсовета приняли, поскольку в Госбюджете на 2021 не предусмотрена соответствующая поддержка медицины.

Вместе с тем, более 5 млрд грн в проекте бюджета города запланировали на социальную защиту жителей столицы. В частности, на оплату адресной помощи социально незащищенным киевлянам и поддержку ветеранов-защитников и их семей. Продолжаться и социальные программы.

По словам Кличко, также запланировано и увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы города и коммунальщикам.

"Я предлагаю сегодня эффективно поработать и принять бюджет столицы, чтобы Киев и в дальнейшем развивался, воплощал изменения, поддерживал медиков и социально незащищенных. Чтобы киевляне получали комфорт и достойный сервис в своем городе", – подчеркнул Кличко.