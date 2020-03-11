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11 марта • обновлено в 16:14
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Кличко признался в "любви" Цукербергу: как это было

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что "признался в любви" основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу, когда встретил его в Мюнхене (Германия).

Об этом глава столицы сказал в интервью для авторского проекта "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара, отвечая на вопрос, о чем именно он говорил с Цукербергом.

"Это было 14 февраля, в День влюбленных. Я пришел и признался ему в любви. Точнее это было по-другому, я сказал: "Я хочу признаться, что влюблен в Facebook". Он улыбнулся, сделали фото, пообщались о жизни, о боксе", – отметил Кличко.

Кличко признался в "любви" Цукербергу

Кличко признался в "любви" Цукербергу

Facebook/Виталий Кличко

По его словам, Цукерберг заявил, что ему в боксе не хватает братьев Кличко.

"А я сказал: "Простите, пожалуйста, я не намерен возвращаться, возможно, брат Владимир вернется, но я – уже нет", – добавил мэр Киева.

Так, OBOZREVATEL ранее писал, что 15 февраля Кличко опубликовал фото с Цукербергом. Селфи было сделано в Мюнхене, где проходила конференция по безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персоны
Орест Сохар Виталий Кличко Марк Цукерберг
Место
Украина Киев
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