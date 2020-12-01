Кличко принял присягу мэра и предложил создать 'большую коалицию' в Киевсовете

Мэр Киева Виталий Кличко принял присягу Киевского городского главы, а также предложил создать "большую коалицию" всех политических сил новоизбранного Киевсовета.

Об этом он заявил во время открытия первого заседания Киевского городского совета IX созыва.

"Я убежден, что новый Киевсовет должен показать пример работы в интересах людей, которые его выбрали, в интересах города. Без политических ультиматумов. Без борьбы за должности и интересы отдельных политиков", – отметил Кличко.

По его словам, киевляне ожидают от новоизбранной власти оперативно принятых и эффективных решений, чтобы спасти здоровье и жизнь киевлян, чтобы город развивался.

"Большинство политических сил, прошедших в Киевсовет нового созыва, представлены и в парламенте. Поэтому мы имеем все предпосылки работать эффективно и конструктивно, показывая пример другим городам страны. Потому что, как вы знаете, во многом они ориентируются именно на столицу", – подчеркнул Кличко.

Вместе с тем, мэр Киева отметил решения, которые Киевсовет должен принять в срочном порядке еще в этом году. Среди них – бюджет города на 2021 год и введение дополнительных льгот для бизнеса, который пострадал из-за пандемии.

Как отметил мэр, большинство избранников Киевсовета IX созыва – 74 депутата – стали депутатами впервые.

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