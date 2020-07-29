Кличко показал, как ему удается работать с травмой ноги

Мэр Киева Виталий Кличко показал на видео, как травма ноги "помогает" ему в работе.

Соответствующий забавный ролик он разместил на своей странице в TikTok. На видео Кличко сидел за столом и хотел подписать документы, впрочем, карандаши и ручки были слишком далеко (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, мэр столицы достал из-под стола костыль и ним дотянулся до стакана с канцелярским оборудованием. После подписания документов Кличко отодвинулся на стуле, положил травмированную ногу на стол и одел на нее кепку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко надорвал ахиллово сухожилие, впрочем, пришел на заседание Киевсовета на костылях с травмированной ногой.