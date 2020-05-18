Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что ведет переговоры с руководителями других городов о создании совместной политсилы – так называемой "партии мэров".

Об этом он рассказал в комментарии телеканалу ICTV. По словам журналистов, партию якобы могут создать на базе политической силы "Удар", лидером которой является глава Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая то, что местное самоуправление на сегодняшний день нужно защищать, нужно отстаивать интересы общин. И мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы могли бы представить эту политическую силу", – заявил Кличко.

Кличко подтвердил переговоры о "партии мэров". Иллюстрация

В то же время участие в переговорах о создании такой партии уже подтвердил и мэр Днепра Борис Филатов.

"Я участвую в переговорах в различных форматах с различными участниками этих процессов", – сказал он.

По словам Филатова, цель нового политического проекта – собрать 30% голосов избирателей, тех, кто разочаровался в других партиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Львова, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый прокомментировал идею с созданием "партии мэров".

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