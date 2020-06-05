Действующий мэр столицы Виталий Кличко отреагировал на заявление партии "Европейская солидарность" о готовности выдвинуть его кандидатом на предстоящих выборах киевского городского головы.

Он сказал, что пойдет в главы столицы от политсилы "УДАР", лидером которой является. Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

"Я почитал в СМИ заявление партии "Европейская солидарность" о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение", – написал он.

Кличко отреагировал на предложение "Европейской солидарности" по выборам. Иллюстрация

"Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы "УДАР", которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И буду выдвигаться в мэры от партии "УДАР Виталия Кличко". А также поведу команду "УДАРа" на местные выборы, в частности – в Киевсовет", – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы отметил, что партия "УДАР" ради защиты интересов местного самоуправления, граждан будет готова сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам.

"И будут работать в будущем Киевсовете над изменениями в столице. И над изменениями в стране в других советах. Напомню: Киев смотрит в будущее", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" заявила, что готова выдвинуть Кличко кандидатом на предстоящих выборах киевского городского головы.

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