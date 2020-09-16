Кличко опроверг возможность объединения "УДАРа" с другими политсилами: идет на выборы самостоятельно

Партия "УДАР" идет на выборы самостоятельно и не планирует создавать любое объединение с другими политсилами.

Об этом заявил мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Друзья! Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Я благодарен за это, потому поддерживать или не поддерживать кого-то – это право каждой партии или политика. Понимаю, что многие политические силы сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром. Я снова четко скажу всем: Я являюсь и буду мэром только киевлян! И всегда был ответственным только перед киевлянами. ведь именно они доверили мне воплощать изменения в Киеве, выбрав мэром столицы. Я благодарен за поддержку каждому жителю нашего города", – написал мэр столицы.

""УДАР" идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! Любое объединение возможно только вокруг интересов киевлян. Потому мы работаем с киевлянами и для киевлян!" – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, о поддержке кандидатуры Виталия Кличко на пост мэра Киева заявила партия "Европейская Солидарность", поскольку он последовательно реализует реформу децентрализации, инициированную командой Порошенко.