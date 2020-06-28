Зеленский должен поддержать Кличко на выборах мэра Киева, – политолог прокомментировал данные соцопроса

Более трети жителей Киева – 33,01% – готовы поддержать на грядущих выборах мэра столицы Виталия Кличко.

Кандидат от "Слуги народа" Николай Тищенко отстает почти вдвое – его поддерживают 18,8%. Об этом, ссылаясь на данные соцопроса, на своей странице в Facebook сообщил политолог Алексей Голобуцкий. Как отметил он, ситуацию на местах мэры знают и лучше, а потому глава страны должен их поддержать.

"То есть, к украинцам через регулярные неоднозначные новости от "новой команды" доходит главный принцип инженера: "Работает – не трогай" – написал политолог.

Он уточнил, что социологи провели опрос среди жителей Киева, которые планируют идти на участки и голосовать. Таких оказалось практически 70%.

Большинство респондентов советует президенту Владимиру Зеленскому поддержать действующего мэра – 33% опрошенных. 22,5% электората выступают за выдвижение Николая Тищенко, что делает его главным конкурентом Кличко.

До выборов осталось всего несколько месяцев, поэтому в корне изменить эту ситуацию вряд ли кому-то удастся, считает политолог Голобуцкий.

"Практически нереально, что кто-то из них хотя бы догонит Тищенко по рейтингам. То есть, если Зеленскому уже поддерживать своих – то смысл есть только в поддержке Тищенко, у которого уже есть определенный рейтинг. Эксперименты (те разговоры о "кандидате-женщине" или Ткаченко, или еще ком-то), скорее всего, будут означать проигрыш киевских выборов "слугами" "в сухую", – уверяет Голобуцкий.

Кроме того, среди опрошенных киевлян более 85% придерживаются карантина, хоть его и ослабили. А это, с большой долей вероятности, и есть тот ключевой момент, который вывел в лидеры Виталия Кличко. Ведь именно быстрые и решительные действия его администрации ярко выделялись на фоне колебаний и промахов центральной власти. Свое дело сделала и постоянная коммуникация с населением в кризисный период. Мэр ежедневно на виду, каждый день отчитывается и заполняет информационный ваккум в тревожный момент. Удивительно, но в Зе-команде, которая пришла к власти на высокой медиа-волны, такого коммуникатора не нашлось.

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Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виталий Кличко заявил, что в столице началась "грязная" избирательная кампания. Глава города призвал будущих кандидатов не тратить средства на распространение лжи и манипуляций.