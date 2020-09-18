Кличко официально выдвинули в мэры Киева

Карина Бондаренко Политика 12:07, 18.09.2020 Обновлено: 12:37, 18.09.2020

Киевская городская местная организация политической партии "УДАР Виталия Кличко" выдвинула лидера партии Виталия Кличко кандидатом на должность мэра Киева.

Такое решение было принято 18 сентября на собрании городской организации политической силы, которое началось в столице, сообщили в пресс-службе партии.

Отмечается, что также на собрании выдвинут кандидатов в депутаты Киевского городского совета по списку партии и списками в мажоритарных округах столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, "Европейская солидарность" заявила о поддержке кандидатуры Виталия Кличко на пост мэра Киева, поскольку действующий мэр последовательно реализует реформу децентрализации, инициированную командой Порошенко.

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