Кличко объяснил, почему не пойдет на выборы от новой партии мэров

Мэр Киева Виталий Кличко в будущем будет выдвигаться на выборах городского головы от своей политической партии "УДАР".

Об этом глава столицы заявил во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Таким образом он ответил на вопрос о том, почему не присоединился к новой партии мэров под названием "Пропозиція" (чтобы осмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я много лет является лидером политической силы "УДАР", которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И, как уже говорил, буду выдвигаться в мэры от своей политической силы. А также поведу команду на местные выборы, в частности, в Киевсовет", – подчеркнул Кличко.

"Да, мы общаемся по сотрудничеству демократических сил с различными политиками, с различными партиями. Мы в команде взвешивали все возможные варианты и приняли решение идти своей политсилой. Если киевляне снова доверят мне быть мэром и реализовывать их ожидания, я убежден, мне нужно опираться на команду, с которой буду воплощать изменения в столице", – добавил он.

Также мэр Киева отметил, что является главой Ассоциации городов Украины, который всегда отстаивал интересы местного самоуправления.

"А то, что там кто-то говорит, что я якобы хотел быть главнее и т.д., – полная чушь. Мне хватает регалий и титулов. Еще раз замечу: для защиты интересов граждан, местного самоуправления, мы будем готовы сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня в Украине представили партию мэров "Пропозиція". В нее вошли городской глава Днепра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, городской глава Черновцов Алексей Каспрук, мэр Житомира Сергей Сухомлин, городской глава Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Каховки Херсонской области Андрей Дяченко.