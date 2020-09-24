Кличко о Киевсовете 8-го созыва: мы принимали решения для развития столицы и комфорта киевлян

Глеб Иванов Политика 14:02, 24.09.2020 Обновлено: 14:21, 24.09.2020

В Киеве в четверг, 24 сентября, состоялось последнее заседание Киевского городского совета 8-го созыва. Мэр города Виталий Кличко поблагодарил депутатов, которые принимали решения, важные для города и киевлян.

Об этом сообщили в пресс-службе Кличко. Он напомнил, что Конгресс местных и региональных властей Совета Европы признал в 2018-2019 годах Киевский городской совет самым эффективным местным советом.

"Сегодня последнее заседание Киевсовета 8-го созыва. Мы 5 лет работали и принимали решения для развития столицы и комфорта ее жителей. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы признал в 2018-2019 годах Киевский городской совет самым эффективным местным советом. Два года подряд мы получали награду "12 звезд", которую присуждают лучшим европейским муниципалитетам или общинам, которые демонстрируют значительные достижения местной власти в привлечении общества к развитию местной демократии. Я благодарю всех депутатов, которые работали на благо Киева и киевлян!" – сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что за свою каденцию Киевсовет провел 74 пленарных заседания – 131 пленарный день. Депутаты рассмотрели и приняли в общей сложности почти 10 тысяч решений. Провели в зале заседаний более 1000 часов, совместно работая над решением вопросов, важных для города и киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевская городская местная организация политической партии "УДАР" выдвинула лидера партии Виталия Кличко кандидатом на должность мэра Киева.

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