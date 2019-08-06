Кличко назначил нового ответственного за мосты в Киеве: кто он

Мер Киева Виталий Кличко назначил Игоря Бойко новым главой предприятия "Киевмостпуть", которое отвечает за путепроводы в столице.
Свою должность, как указано в опубликованном на сайте КГГА распоряжении, Бойко получил по результатам конкурса.
"Назначить Бойко Игоря на должность начальника КП по ремонту и содержанию мостов "Киевмостпуть" с 8 августа 2019 года путем заключения контракта", – говорится в документе.
Предыдущий глава предприятия был уволен после обрушения части путепровода на Осокорках на автомобиль. Сам Бойко с 2018 года занимал должность директора по хозяйственному направлению госпредприятия "Украинский государственный центр радиочастот".
На Оскорках разрушился моста
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Как писал OBOZREVATEL, 2 августа обвалилась часть Пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров. Обломки конструкции рухнули под опору.
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