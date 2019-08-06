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Кличко назначил нового ответственного за мосты в Киеве: кто он

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Мер Киева Виталий Кличко назначил Игоря Бойко новым главой предприятия "Киевмостпуть", которое отвечает за путепроводы в столице.

Свою должность, как указано в опубликованном на сайте КГГА распоряжении, Бойко получил по результатам конкурса.

"Назначить Бойко Игоря на должность начальника КП по ремонту и содержанию мостов "Киевмостпуть" с 8 августа 2019 года путем заключения контракта", – говорится в документе.

Предыдущий глава предприятия был уволен после обрушения части путепровода на Осокорках на автомобиль. Сам Бойко с 2018 года занимал должность директора по хозяйственному направлению госпредприятия "Украинский государственный центр радиочастот".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Странно. Надо было Медовара назначить. В (на) украине это самый авторитетный специалист в области мостостроения
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