Кличко назначил нового ответственного за мосты в Киеве: кто он

Мер Киева Виталий Кличко назначил Игоря Бойко новым главой предприятия "Киевмостпуть", которое отвечает за путепроводы в столице.

Свою должность, как указано в опубликованном на сайте КГГА распоряжении, Бойко получил по результатам конкурса.

"Назначить Бойко Игоря на должность начальника КП по ремонту и содержанию мостов "Киевмостпуть" с 8 августа 2019 года путем заключения контракта", – говорится в документе.

Предыдущий глава предприятия был уволен после обрушения части путепровода на Осокорках на автомобиль. Сам Бойко с 2018 года занимал должность директора по хозяйственному направлению госпредприятия "Украинский государственный центр радиочастот".

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