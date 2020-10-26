Кличко может победить в первом туре выборов – СМИ

Киевский городской голова Виталий Кличко сохраняет шансы на избрание в первом туре.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в территориальной избирательной комиссии. Как уточнил собеседник, по информации с 99% участков Кличко набирает 50,8%.

Вместе с тем представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Попов набирает 9,5%, представитель "Голоса" Сергей Притула – 7,9%.

Отметим, согласно опубликованным в воскресенье экзит-полам, Кличко набирал от 46% до 48%. На выборах в Киевский городской совет первое место с результатом 22% занимает партия "УДАР". Второе место – "Европейская солидарность" – 18,3%. Третье с результатом 10% у "Слуги народа". Также пятипроцентный барьер преодолевают "Голос" (7,5%) и "Единство" (6,1%).

Как сообщал OBOZREVATEL, в день местных выборов, 25 октября, полиция Киева выявила факт организованного подвоза жителей Житомирщины на избирательные участки в Святошинском районе столицы Украины.