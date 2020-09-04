Кличко лучше других мэров выполнил свою предвыборную программу – Комитет избирателей

Комитет избирателей Украины (КИУ) исследовал, что у Киевского городского председателя Виталия Кличко самый высокий уровень выполнения предвыборной программы среди мэров городов с населением более 500 000 человек.

Об этом было заявлено 4 сентября на пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина".

"Самые высокие показатели выполнения избирательных программ у Киевского городского председателя Виталия Кличко. Наше исследование указывает, что избирательная программа выполнена в среднем на 75-80 процентов", – отметили в КИУ.

Генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что избирательная программа Виталия Кличко была достаточно конкретной, открытой и находилась в публичном доступе.

"Собственно по тем материалам которые были нам представлены, нам было указано о том, что в Киеве были созданы единые пешеходные зоны – Андреевский спуск, Контрактовая площадь, нам указали цифру об обновлении 414 парков и скверов, нам указали о том, что выполнено обещание о проведении ежегодных инвестиционных форумов. Также мы получили достаточно большую цифру о том, что в 2019 году услугами ЦНАП воспользовались более 1 миллиона жителей города. Это достаточно большой показатель, который отличается от других общин ", – отмечают в Комитете избирателей Украины.

По данным КИУ, у других мэров – более низкие результаты.

"Несколько ниже результат с показателями 65-70 процентов у мэра Днепра Бориса Филатова. Выполнение избирательной программы в районе половины 50-55 процентов у городских голов Одессы Геннадия Труханова и городского председателя Львова Андрея Садового. Ну и собственно красная зона – это отсутствие избирательных программ или невозможность их найти у двух городских голов – Геннадия Кернеса, городского головы Харькова. Собственно, мы не получили ответ на запрос, но наши эксперты указывают, что избирательной программы не было. То есть кандидат на выборах 15-го года не предлагал избирательной программы и точно то же самое у городского головы Запорожья – господина Буряка. Избирательная программа отсутствует, или по крайней мере она отсутствует в публичном доступе, ответа на запрос нет", – отметил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По словам представителей КИУ, анализ выполнения программ проводился на основе официальных запросов в городские советы, а также экспертного анализа.

Как сообщалось ранее, в рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидером со значительным отрывом является Виталий Кличко – за него готовы отдать голоса 44% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.