Кличко: Киевсовет планирует выделить 400 млн грн для лечения больных COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Киевского городского совета для выделения еще в этом году дополнительных 400 миллионов гривен на обеспечение лечения больных коронавирусом.

Об этом мэр столицы заявил во время онлайн-брифинга в пятницу, 18 декабря. По его словам, заседание состоится 22 декабря.

"Хочу сообщить, что подписал распоряжение о созыве на 22 декабря внеочередного заседания сессии Киевсовета. На него вынесем главный вопрос, который нужно решить оперативно. Чтобы сэкономленные нами средства медицинского бюджета, как мы предлагаем, направить на лечение больных COVID-19. Уже в этом года. Речь идет о более 400 миллионах гривен", – подчеркнул мэр столицы.

Также он сообщил, что Департамент здравоохранения, по его поручению, уже подготовил соответствующий проект изменений в программу "Здоровье киевлян".

"И я убежден, что депутаты Киевсовета должны поддержать такое решение. Без лишних проволочек и политизации важной для спасения людей проблемы", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Киевсовета Марина Порошенко заявила, что после проведения аудита в бюджете Киева обнаружили 422 миллиона гривен неиспользованных средств, которые еще в этом году можно перенаправить в больнице на борьбу с пандемией коронавируса.