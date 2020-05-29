Мэр Киева Виталий Кличко снова будет участвовать в выборах главы украинской столицы.

О решении баллотироваться на второй срок бывший боксер-чемпион рассказал в комментарии "Радио НВ". Но официально об этом Кличко хочет объявить после старта избирательной кампании.

Главным преимуществом он считает тот факт, что в отличие от других кандидатов, ему уже сейчас есть чем отчитываться перед избирателями.

Виталий Кличко Twiter УДАРА

"Этим летом мы пройдем символическое число в тысячу километров отремонтированных дорог, освещения в городе и десятки отремонтированных парков, современный транспорт и много инноваций", – сказал он.

По словам Кличко, его партия "Удар" перед осенними выборами может пройти через ребрендинг. Однако окончательное решение по этому поводу будет приниматься в ближайшее время.

Как писал OBOZREVATEL, Кличко входит в тройку фаворитов на выборах мэра Киева согласно соцопросам. Его основными конкурентами считаются нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко и предприниматель Андрей Пальчевский.