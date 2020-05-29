Главная Новости
30 мая • обновлено в 00:39
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Политика

Кличко будет второй раз баллотироваться на мэра Киева

1.1т
Читать материал на украинском

Мэр Киева Виталий Кличко снова будет участвовать в выборах главы украинской столицы.

О решении баллотироваться на второй срок бывший боксер-чемпион рассказал в комментарии "Радио НВ". Но официально об этом Кличко хочет объявить после старта избирательной кампании.

Главным преимуществом он считает тот факт, что в отличие от других кандидатов, ему уже сейчас есть чем отчитываться перед избирателями.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Twiter УДАРА

"Этим летом мы пройдем символическое число в тысячу километров отремонтированных дорог, освещения в городе и десятки отремонтированных парков, современный транспорт и много инноваций", – сказал он.

По словам Кличко, его партия "Удар" перед осенними выборами может пройти через ребрендинг. Однако окончательное решение по этому поводу будет приниматься в ближайшее время.

Как писал OBOZREVATEL, Кличко входит в тройку фаворитов на выборах мэра Киева согласно соцопросам. Его основными конкурентами считаются нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко и предприниматель Андрей Пальчевский.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Выборы в Киеве" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Выборы в Киеве
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина
Тег
Партия УДАР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Кияни Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 811.

    Вылечились: 8934. Умерли: 679.

  • В мире заболели более 5,9 млн человек, погибли – более 362 тысяч.

  • В Китае признались, что коронавирус пошел не из рынка Уханя, и животные здесь ни при чем.

  • Умирают к концу второй недели: ученые из Франции назвали группу риска при заболевании COVID-19.

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги