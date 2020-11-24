Кива устроил шоу с Украиной на поводке: названы расценки массовки. Фото и видео

Участникам митинга против так называемого "внешнего управления", которую 24 ноября провели представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" возле здания посольства США в Киеве, платили по 120 гривен.

Соответствующее объявление о наборе массовки было опубликовано накануне – 23 ноября, пишет LB.ua (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Сорос" держал "Украину" на поводке. Facebook Евгения Спирина

Издание уточняет, что в акции участвовали представители молодежного крыла "Оппозиционной платформа – За жизнь" и нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Также было много людей пенсионного возраста.

Демонстранты держали плакаты в руках.

Участников массовки начали набирать 23 ноября. С 11:00 до 13:00 им обещали оплату 120 гривен на человека. Сбор начался возле станции метро "Берестейская".

Объявление о наборе людей для массовки. lb.ua

Во время митинга один из участников в маске американского финансиста Джорджа Сороса держал на поводке женщину в украинской национальной одежде, которая символизировала Украину. Затем Кива выгнал его из круга.

В акции приняли участие около 1 500 человек.

Митингующие также держали в руках плакаты "Перестаньте убивать славян", "США сокращает количества славян", "Вы не хозяева здесь", "Украина – не 51-й штат США".

Акция проходила возле посольства США. Google Maps

Возле здания дипломатического ведомства США присутствовало много полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

Во время акции порядок обеспечивали бойцы Нацгвардии.

Во время акции порядок обеспечивали полицейские.

Как сообщал OBOZREVATEL, организовал митинг глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Акция завершилась в 13:00. По данным полиции, в ней приняли участие около 1,5 тысячи человек.