Кива под Радой поругался с протестующими: его назвали "быком". Видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива вступил в перепалку с демонстрантами возле Верховной Рады.

Нардепу, судя по всему, выразили недовольство тем, что он не общается на украинском языке. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews, уточняя, что под парламентом митинговали водители автомобилей с иностранной регистрацией (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Я общаюсь на том языке, на котором мне удобнее общаться", – сказал Кива.

Затем он вышел из толпы, но нардепа обвинили в том, что тот толкнул женщину: "Бык, прет и все".

В ответ Кива назвал одного из участников протеста "дурнем" и ушел под крики: "Ганьба".

(Видео – Telegram PavlovskyNews)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп от ОПЗЖ Илья Кива послал Совет национальной безопасности и обороны "в ж*пу". Таким образом он отреагировал на заседание СНБО касательно Конституционного суда, отменившего уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.