Кива отметил день рождения в ресторане, где гуляли свадьбу Потап и Настя Каменских: фото гостей

Юрий Сергиенко Политика 01:49, 3.06.2020 Обновлено: 01:51, 3.06.2020

Народный депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива 2 июня отметил свой 43-й день рождения.

Праздник он организовал в киевском ресторане Fabius, где в свое время гуляли свадьбу продюсер Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских, сообщает "Страна" (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Илья Кива

Издание отмечает, что стоимость одного места для гостя в этом ресторане составляет около 1,5 – 1,7 тысяч гривен (без алкоголя и обслуживания).

В этот же день в ресторане именины отмечал и бизнесмен Юрий Вацык, к которому приехал бывший нардеп от БПП Артур Палатный. Последнего Кива обвинял в организации провокаций против себя.

На день рождения к Киве приехало около 30 гостей, среди которых: депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева, депутат от группы "За будущее" Дмитрий Лубинец, однопартиец Вадим Рабинович, заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

Дочь Ильи Кивы - Екатерина
Ирина Аллахвердиева
Дмитрий Лубинец
Вадим Рабинович
Светлана Крюкова

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Артур Палатный пригрозил Илье Киве ответственностью за "абсурдными высказывания", которыми тот "перешел не только границы здравого смысла, но и закона".

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