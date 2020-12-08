Киевсовет утвердил перечень и состав постоянных комиссий: кто возглавил. Список

Киевский городской совет на заседании во вторник, 8 декабря, утвердил перечень и персональный состав постоянных комиссий.

Как сообщили в пресс-службе главы города Виталия Кличко, за такое решение проголосовали 72 депутата. Так, было принято решение, что представители фракций "Европейская солидарность" и "Слуга народа" возглавят по три комиссии, а предствители других фракций – УДАРа, "Голоса", "Єдності", "Батьківщини", и ОПЗЖ – по две комиссии.

Кто возглавил постоянные комиссии в Киевсовете:

комиссию по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Витренко ("Слуга народа");

комиссию по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений – Михаил Терентьев (УДАР);

комиссию по вопросам собственности – Михаил Присяжнюк ("Слуга народа");

комиссию по вопросам транспорта, связи и рекламы – Алексей Окопный ( "Европейская солидарность");

комиссию по вопросам экологической политики – Денис Москаль ("Батьківщина");

комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса – Александр Бродский ("Батьківщина");

комиссию по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций – Виктория Муха ("УДАР");

комиссии по вопросам охраны культурного наследия – Юлия Ярмоленко ("Єдність");

комиссию по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта – Вадим Васильчук ("Голос");

комиссию по вопросам здравоохранения и социальной политики – Марина Порошенко ("Европейская солидарность");

комиссию по вопросам соблюдения законности, правопорядка и связям с правоохранительными органами – Александр Плужник (ОПЗЖ);

комиссию по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции – Леонид Емец ("Европейская солидарность");

комиссию по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства – Владислав Трубицын ("Слуга народа");

комиссию по вопросам регуляторной политики – Игорь Кириленко (ОПЗЖ);

комиссию по вопросам цифровой трансформации и административных услуг – Максим Нефедов ("Голос");

комиссию по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей – Роман Ярошенко ("Єдність").

"Я стараюсь сделать все, чтобы консолидировать все фракции новоизбранного городского совета. Чтобы мы работали слаженно и эффективно для дальнейшего развития столицы и комфорта киевлян. И ради компромисса и объединения всех политических сил УДАР уступил своими амбициями. Наши депутаты возглавили 2 комиссии, как и представители многих других фракций. Ведь речь идет, прежде всего, о превращении в Киеве, а не о руководстве теми или иными комиссиями и чьих-то персональных амбициях", – подчеркнул Кличко.