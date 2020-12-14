Киевсовет рассмотрит проект бюджета-2021: сколько и на что планируют потратить

Киевский городской совет принял к рассмотрению проект бюджета столицы на 2021 и проект Программы экономического и социального развития Киева на 2021-2023 годы.

Такое решение на заседании в понедельник, 14 декабря, поддержали 93 депутата, передает пресс-служба городского головы Виталия Кличко. Согласно проектам документов, доходы бюджета города запланированы в сумме почти 59,2 (59,171) млрд грн. Расходы – в объеме почти 56,6 (56,575) млрд грн.

В сообщении сказано, что предусмотренные расходы на сферу образования составляют 43% от запланированного бюджета – 24,4 млрд грн. На транспорт и дорожное хозяйство – 15% или 8,8 млрд грн, в частности, на метрополитен – более 1 млрд грн.

На здравоохранение планируется направить почти 10% бюджета или 5,6 млрд грн. Относительно такой суммы, предусмотренной на медицинскую сферу, как отметили в департаменте финансов, с апреля этого года, согласно медицинской реформы, медучреждения столицы, изменили статус и стали коммунальными некоммерческими предприятиями, финансируются Национальной службой здоровья Украины. То есть, больницы финансирует непосредственно государство.

На социальную защиту расходы городского бюджета планируют в 5 млрд грн (почти 9% сметы города), на сферу ЖКХ – почти 3,2 млрд грн (5,6%), на культуру и искусство – 1,4 млрд (2,4 %), физической культуре и спорте – 1,2 млрд грн (2%).

"Шесть лет назад бюджет города Киева составлял 18 млрд грн, а долг столицы был 25 млрд! На сегодня задолженность столица полностью покрыла. А бюджет с 18 млрд грн увеличился почти до 60 млрд. Нам не хватает денег на многие направления. И наша задача, в этих сложных условиях, сделать так, чтобы максимально эффективно использовать ресурсы. И на те направления, которые важнее", – подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что поддерживает позицию депутатов относительно несправедливого распределения НДФЛ, когда столице оставляют 40 процентов налога, а 60 процентов изымают в Госбюджет. Другим же городам оставляют 60 процентов НДФЛ. Вместе с тем, мэр подчеркнул, что этот вопрос может решить только парламент и правительство, к каким столичная власть уже неоднократно обращалась.

"Когда говорят, что в Киеве самый большой бюджет среди других украинских городов, не нужно забывать, сколько вызовов нам приходится преодолевать. Киеву нужно выполнять функции столицы. В Киеве намного больше нагрузка на инфраструктуру, чем в других городах. Сегодня в Киевсовете представлены немало политических сил, имеющих свои фракции и в Верховной Раде. Поэтому нам нужно консолидировать усилия, чтобы было пересмотрено такое несправедливое распределение НДФЛ", – сказал мэр.