Киевсовет избрал секретарем бывшего помощника Кличко

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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Виталий Кличко и Владимир Бондаренко

В четверг, 3 декабря, на первом рабочем пленарном заседании Киевского городского совета депутаты избрали нового секретаря. Им стал представитель партии УДАР Владимир Бондаренко.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы Киева Виталия Кличко. Отмечается, что кандидатуру Бондаренко поддержали 114 депутатов. По регламенту, голосование состоялось тайно.

"Это большая честь для меня и одновременно большая ответственность. Хочу поблагодарить всех депутатов. И обещаю быть помощником каждого из вас. И буду обеспечивать эффективную и комфортную работу Киевского городского совета", – сказал Владимир Бондаренко.

"Я предложил кандидатуру Владимира Бондаренко, которого знаю много лет. Он – человек компетентный и эффективный. И я убежден, что Владимир будет добросовестно выполнять свои обязанности и делать все, чтобы Киевсовет работал слаженно и в интересах киевлян", – подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

Киевсовет избрал секретарем бывшего помощника Кличко
Киевсовет избрал секретарем бывшего помощника Кличко
Киевсовет избрал секретарем бывшего помощника Кличко
Киевсовет избрал секретарем бывшего помощника Кличко

Отметим, что Бондаренко родился 26 января 1985 в г. Киеве. Имеет высшее юридическое образование. Трудовую деятельность начал в 2003 году техническим работником средней школы №61 Шевченковского района города Киева.

В 2007-2013 был помощником Виталия Кличко в Киевском городском совете.

В 2012 году во время проведения выборов в парламент баллотировался в народные депутаты Верховной Рады Украины VII созыва от политической партии "УДАР Виталия Кличко".

В 2013-2014 годах был помощником Виталия Кличко в Верховной Раде.

С 2014 по 2017 год работал руководителем аппарата КГГА. В последнее время был советником мэра Киева и секретарем Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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