Киевсовет избрал секретарем бывшего помощника Кличко

В четверг, 3 декабря, на первом рабочем пленарном заседании Киевского городского совета депутаты избрали нового секретаря. Им стал представитель партии УДАР Владимир Бондаренко.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы Киева Виталия Кличко. Отмечается, что кандидатуру Бондаренко поддержали 114 депутатов. По регламенту, голосование состоялось тайно.

"Это большая честь для меня и одновременно большая ответственность. Хочу поблагодарить всех депутатов. И обещаю быть помощником каждого из вас. И буду обеспечивать эффективную и комфортную работу Киевского городского совета", – сказал Владимир Бондаренко.

"Я предложил кандидатуру Владимира Бондаренко, которого знаю много лет. Он – человек компетентный и эффективный. И я убежден, что Владимир будет добросовестно выполнять свои обязанности и делать все, чтобы Киевсовет работал слаженно и в интересах киевлян", – подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

Отметим, что Бондаренко родился 26 января 1985 в г. Киеве. Имеет высшее юридическое образование. Трудовую деятельность начал в 2003 году техническим работником средней школы №61 Шевченковского района города Киева.

В 2007-2013 был помощником Виталия Кличко в Киевском городском совете.

В 2012 году во время проведения выборов в парламент баллотировался в народные депутаты Верховной Рады Украины VII созыва от политической партии "УДАР Виталия Кличко".

В 2013-2014 годах был помощником Виталия Кличко в Верховной Раде.

С 2014 по 2017 год работал руководителем аппарата КГГА. В последнее время был советником мэра Киева и секретарем Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.