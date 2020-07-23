Киевсовет должен принять решения для жизнедеятельности столицы в условиях пандемии, – Кличко

Киевсовет должен принять целый ряд решений, которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности столицы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевского городского совета 23 июля, написала его пресс-служба на сайте. Глава столицы призвал депутатов работать конструктивно и эффективно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня (23 июля. – Ред.) мы должны принять немало решений для обеспечения жизнедеятельности города в условиях борьбы с пандемией", – подчеркнул Кличко.

Так, депутаты должны внести изменения в городские целевые программы: и в отношении средств на медицину, и в отношении компенсации потерь коммунальным перевозчикам. Дело в том, что работники Киевского метрополитена и "Киевпастранса" призвали Киевсовет поддержать проект такого решения.

"Речь идет прежде всего о зарплате столичных транспортников. А также о покрытии расходов предприятий, вызванных вынужденным карантином", – отметил мэр Киева.

Кличко сказал, что Киевсовет должен принять решения для жизнедеятельности столицы в условиях пандемии Пресс-служба Кличко

Он призвал принять изменения и в образовательную программу в отношении эффективности использования денег на строительство, ремонт детских садов и школ, а еще внести коррективы в программу "Забота". Прежде всего, речь о введении электронного билета в столице.

"Мы предоставляем возможность льготникам пользоваться удостоверениями для проезда в коммунальном общественном транспорте до 1 января следующего года. Пока правительство не урегулирует вопрос компенсации за проезд льготников. Это – важное решение, и его нужно принять", – сказал Кличко.

Кличко сказал, что Киевсовет должен принять решения для жизнедеятельности столицы в условиях пандемии Пресс-служба Кличко

Депутаты должны рассмотреть и вопрос о продаже через открытый аукцион девяти земельных участков. Это, по словам главы столицы, важно для наполнения бюджета города, особенно в условиях, когда Киеву фактически заблокировали приватизацию объектов.

"Призываю вас принять наконец-то решение о поддержке столичного бизнеса. А именно – об освобождении от уплаты паевого участия за размещение летних и сезонных площадок заведений общественного питания. А также давайте серьезно относиться к вопросу о поддержке вкладчиков "Укрбуда". У нас есть проект решения об освобождении от паевого участия объектов "Укрбуда". Сейчас "Київміськбуд" взялся за достройку еще шести объектов", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве среди 112 лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, оказались молодые люди от 19 лет и маленькие дети от шести месяцев.