Кандидат в мэры столицы Поживанов презентовал концепцию 'Нового Киева'

Кандидат на должность городского головы Киева Михаил Поживанов представил свою концепцию развития столицы Украины.

Его программа "Новый Киев" предусматривает сплошной WI-FI интернет, социальную сеть для народовластия, единый билет и ряд других проектов.

В частности, одним из предложений Поживанова есть публичная платформа, созданная по принципу социальных сетей, но с элементами цифровой подписи и документооборота, на которой киевляне смогут контролировать власть и органы местного управления.

Он также убежден, что город должен быть обеспечен сплошным WI-FI интернетом и системами видеонаблюдения для комфорта и безопасности в современных реалиях.

По мнению политика, налогов, которые платят киевляне, и других поступлений в городской бюджет вполне хватает для технического и технологического обновления города.

В то же время "хронические проблемы города, такие как дороги, пробки и выбросы в атмосферу, должны быть решены с европейскими традициями:

во-первых, провести оптимизацию бюрократических коммуникаций и перевести все согласительные процессы в электронный вид к социальной сети с возможностями юридически значимых действий;

во-вторых, внедрить референдумы местного значения;

в-третьих, необходимо максимально перенести объекты промышленного назначения за пределы города, а контроль выбросов в атмосферу сделать публичным;

в-четвертых, завершить начатые строительства мостов и построить еще один мост в районе Жукова острова в продолжение Большой Окружной дороги с целью направить транзитные транспортные потоки в объезд Киева;

в-пятых, СИЗО и судебные уголовные палаты перенести в одно местечко за пределы города

в-шестых, чтобы увеличить пассажиро-способность города и одновременно уменьшить спрос на индивидуальный транспорт необходимо радикально изменить концепцию пассажирских перевозок:

▪ отказаться от "маршруток", обеспечить город комфортным автобусами от MAN или Mercedes-Benz, крупно-узловая сборка которых должна осуществляться под Киевом;

▪ обеспечить движение пассажирского транспорта по точному графику;

▪ билет на пользование пассажирским транспортом должен быть единственным, в частности цифровым;

▪ обеспечить город достаточным количеством диджитализированных парковочных мест;

▪ увеличить количество пассажирских поездов в столичном метро и строить дополнительные станции", – говорится в программе политика.

Отметим, что Михаил Поживанов – украинский политик, государственный и общественный деятель, меценат, народный депутат Украины четырех созывов, работал в исполнительной власти, основатель ОО "Фонд муниципальных реформ "Магдебургское право", автор одиннадцатого раздела Конституции Украины о местном самоуправлении.

Ранее был мэром Мариуполя, после чего шесть лет работал заместителем мэра Киева Александра Омельченко, во время преследования при президентстве Януковича почти 5 лет работал в Австрийской международной компании, где занимался масштабными инфраструктурными проэктами.

Добавим также, что Поживанов рассказал, как будет решаться вопрос о качестве питьевой воды, систем водоснабжения, водоотведения, лифтового хозяйства.