Кандидат в мэры Киева Береза заразился COVID-19

Алексей Титофф Политика 14:05, 28.09.2020 Обновлено: 15:04, 28.09.2020

Лидер "Экопартии Березы", кандидат в мэры Киева Борислав Береза заразился коронавирусом (COVID-19).

Об этом он сообщил в Facebook, отметив, что всей семьей отправился на самоизоляцию. При этом дети не заразились вирусом.

"В статистике за вчера нас, похоже, еще нет. Ведь анализы пришли недавно. Теперь уходим всей семьей на самоизоляцию на 14 дней. Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются. Хотя эфиры по скайпу останутся. А все остальное ставим на паузу. Будем лечиться", – сказал политик.

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Ранее сообщалось, что в парламентской фракции "Слуга народа" якобы обнаружена вспышка инфицирования COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, от осложнений COVID-19 умерла жена первого заместителя Ирпенского городского головы Александра Маркушина.

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