Сгорели в машине силовиков? Из Киевской ОГА пропали документы на 2 млрд гривен

В Киевской областной государственной администрации пропали первичные документы (накладные, кассовые справки и прочее) на сумму в 2 млрд гривен.

Это выяснилось после внутреннего аудита, передает delo.ua со ссылкой на председателя КОГА Михаила Бно-Айрияна.

"Расскажу об одной ситуации, чтобы вы поняли трагизм. Хочу, чтобы эта история стала публичной. Когда я пришел, то начал свой внутренний аудит в Департаменте регионального развития. Через две недели ко мне пришли и сказали – они не дают материалы. Кто не дает? Главный бухгалтер.

Мы начали служебное расследование, дали выговор, привели человека в чувство. А буквально вчера [15 октября] мне приносят бумажку – аудит говорит о том, что пропали документы на 2 млрд гривен!" – сказал Бно-Айриян.

Киевская облгосадминистрация Коллаж

"Что произошло? Первичную документацию на эту сумму изъяли правоохранительные органы и когда они на какой-то машине ехали, бумаги сгорели. Вопрос: почему не делались копии непонятно, а у меня сейчас нет документов на 2 млрд гривен", – добавил он.

Глава КОГА подчеркнул, что как только он инициировал аудит и подобные ему процессы, на него начались информационные атаки. Это якобы началось через две недели после его назначения.

"Появились материалы, что я шпион, агент ФСБ, каждый месяц летаю через Минск в Москву. А я в Минске вообще никогда не был. Мне кажется, что главная идея всего этого – деноминировать человека. Когда к тебе заходят люди, а везде пишут, что ты уходишь в отставку, тебе гораздо сложнее общаться и давать команды", – пожаловался он.

Михаил Бно-Айриян BBC

Как писал OBOZREVATEL:

Группа народных депутатов внесла в Верховную Раду Украины законопроект с предложением провести выборы в Киеве 8 декабря.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что до конца года провести выборы в Киеве невозможно, так как нужно принять новую редакцию закона о столице и законодательство о децентрализации.

В "Слуге народа" сообщили, что выборы мэра в Киеве 8-го декабря маловероятны.

Парламентский комитет по вопросам организации местного самоуправления и регионального развития рассмотрел все четыре новые законопроекта "О столице", предложенные Раде. Три из них депутаты признали несоответствующими и рекомендовали отклонить, в том числе и тот, который партия "Слуга народа" подала изначально, то есть №2143.

Мэр Киева Виталий Кличко "разнес" одобренный документ, назвав один из его пунктов "непутевым ноу-хау".

Рада 3 октября проголосовала в первом чтении и за основу законопроект "О столице" №2143-3. Его поддержало монобольшинство фракции "Слуга народа" в лице 243 нардепов и 10 внефракционных парламентариев.

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