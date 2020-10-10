Гусовский: электронный билет должен быть в маршрутках

Если город не может избавиться от маршруток, которые трудно назвать гордостью Киева, то необходимо контролировать этих перевозчиков, изменив им условия лицензирования и введением безналичной оплаты за проезд, считает кандидат на должность мэра Киева от партии "За Майбутнє" Сергей Гусовский.

"Маршрутные такси осуществляют перевозки на уровне с Киевпастрансом, конкурируют с ним. Здесь речь идет о безопасности горожан, каждый, кто пользовался маршрутками в Киеве сталкивался с тем, что водитель дает сдачу, управляя машиной", – сказал он.

С этим можно разобраться, введя и в маршрутках электронный билет, как это работает в общественном транспорте города, считает Гусовский.

"Это работает в метрополитене и Киевпастрансе, но не работает в маршрутках. И это полностью не правильно, потому что там все оплачивается наличными, поэтому это вопрос финансовой ответственности и, в первую очередь, безопасности. Поэтому карточки для оплаты проезда – это обязательное условие, без которого не должна быть предоставлена в будущем ни одна лицензия для маршрутного такси", – пояснил он.