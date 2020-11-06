Голая активистка Femen вылезла на машину возле польского посольства в Киеве. Фото и видео 18+

Женское движение Femen провело еще одну акцию против запрета абортов возле здания польского посольства в Киеве.

Как сообщает "Страна", 6 ноября активистка вылезла на машину и зажгла файеры (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В движении заявили, что "под всемирным давлением женщин" власти начали говорить о минимальных уступках.

"FEMEN стоит рядом с польскими женщинами, демонстрируя свою безоговорочную поддержку, и призывает полячек проявлять повышенную бдительность. Мы выиграли битву, но бой далеко не окончен! Напоминаем, что право женщины распоряжаться своим телом – святое и незыблемое", – отметили представители FEMEN.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее активистки Femen провели две акции возле посольства Польши в Киеве, протестуя против абортов в этой стране, – 26 октября и 29 октября.

Напомним, что польское правительство отложило ужесточение закона о запрете абортов.