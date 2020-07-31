Глава Киевского облсовета сложил полномочия: названа причина

Глава и депутат Киевского областного совета Николай Стариченко решил сложить свои полномочия.

Он сказал, что больше не хочет лично продолжать политическую деятельность. Соответствующее заявление чиновника появилось на сайте облсовета (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я решил сложить полномочия главы и депутата Киевского областного совета. Это связано с рядом инсинуаций, интриг и грязных технологий, которые набирают обороты в период предвыборной кампании и в которых участвовать никогда не буду. Ведь в своей жизни не гонялся за должностями или депутатскими мандатами", – говорится в нем.

Стариченко отметил, что недавно в облсовете создали депутатскую группу "За демократические инициативы президента Украины Владимира Зеленского", в состав которой он вошел. Однако, по словам чиновника, создание такой группы не означает переход его или депутатского корпуса в ряды партии "Слуга народа".

"Лично не намерен продолжать политическую деятельность и не буду участвовать в местных выборах. Однако остаюсь на Киевщине и в дальнейшем буду работать на развитие нашего края", – говорится в заявлении.

Глава Киевского облсовета Стариченко сложил полномочия. Заявление Facebook / Олег Ляшко

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