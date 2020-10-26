"Европейская солидарность" удвоила прошлогодний результат на Киевщине, – Сюмар

Партия "Европейская солидарность" на местных выборах 25 октября на Киевщине удвоила результат, который получила в прошлом году на парламентских выборах.

Об этом заявила на брифинге в Центральном штабе партии народный депутат Украины, лидер списка "ЕС" в Киевский областной совет Виктория Сюмар, передает пресс-служба политсилы. Она подчеркнула, что партия стала победителем в Киевской области, несмотря на попытки сфальсифицировать результаты волеизъявления со стороны оппонентов.

"Мы хотим поблагодарить жителей Киевщины за то, что поддержали именно "Европейскую солидарность". Для нас это очень важно, это серьезная ответственность в первую очередь. Мы удвоили результат Европейской солидарности" по прошлогодних парламентских выборах", – констатировала Сюмар.

"Было много слухов, что здесь будут разные победители, большие планы на Киевскую область были в правящей партии "Слуга народа". Но сейчас они занимают второе место, и, очевидно, что отставание таково, что "Европейская солидарность" занимает первое место в Киевской области", – отмечает Сюмар.

"Почему это очень важно? В последнее время пытались сказать, что "Европейская солидарность" это "региональная партия Галичины", и этот политтехнологический тезис очень активно навязывался политтехнологами Банковой. И самое смешное, что они все еще продолжают раздавать такие тезисы своим депутатам", – говорит Виктория Сюмар.

"Именно поэтому первое место в Киеве и Киевской области говорит о том, что "Европейская солидарность" объединяет Украину", – убеждена Сюмар.

"У нас сейчас идет параллельный подсчет голосов. Мы понимаем, что в Киевский областной совет, кроме "Европейской солидарности" попадают "Слуги народа", партия "За будущее", "Родина", вероятно, попадает ОПЗЖ, и сейчас пытаются затянуть в облсовет также партию "Наш край". Именно с этой партией было связано больше всего нарушений", – сообщила Виктория Сюмар.

Она напомнила о скандальной истории, когда у кандидата от "Нашего края" были обыски в ректорате Ирпенской налоговой академии, где было изъято специальные доказательства возможного подкупа избирателей и вручено подозрение.

"Конечно, результат "Европейской солидарности" не порадовал власть, сегодня утром и ночью было очень много разных ситуаций с подсчетом голосов. Наш кандидат сейчас, скорее всего, побеждает в ОТГ в Украинке, когда из Триполья везли уже протоколы, на которых стояли мокрые печати и подписи, – их машину остановили представители Нацполиции и старались не допустить, чтобы эти протоколы довезли в ОИК. Очевидно, что это также была попытка срезать результат нашего кандидата", – замечает Виктория Сюмар.

"Мы занимаем первые места и, скорее всего, идем на победу голов где-то около 10 ОТГ в Киевской области. И это тоже достаточно серьезный результат. Во многих крупных городах вокруг Киева именно наши кандидаты занимают или первые, или вторые места. Сейчас идет подсчет голосов, когда он завершится, мы об этом сообщим", – отметила Сюмар.

"В Киевской области, как и декларировала партия "Европейская солидарность", первое задание для вновь избранных депутатов будет связано с медициной. Мы хорошо осознаем сегодняшние угрозы: на Киевщине плохая ситуация с противодействием коронавируса. Большинство больниц сегодня переполнены. И, очевидно, это те вопросы, которые нужно решать в первую очередь. Местные бюджеты уже истощены и ресурса остается все меньше. Поэтому перераспределение средств из местных бюджетов должно происходить строго уже не на какое-то пиарное "Большое строительство". А идти в первую очередь на те потребности, которые сегодня являются ключевыми вызовами – как для Украины, как для Киевщины, так и для всего мира. Наша задача – это больницы второй, третьей волны, закупка кислорода и многое другое", – перечисляет Виктория Сюмар.

Она поблагодарила членов избирательных комиссий, которые отработали в таких сложных эпидемиологических условиях, в условиях давления и фальсификаций.