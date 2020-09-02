"Евробляхеры" устроили протест в центре Киева: под Раду стянули полицию и Нацгвардию. Видео

Алексей Титофф Политика 10:26, 2.09.2020 Обновлено: 10:45, 2.09.2020

В среду, 2 сентября, в Киеве около Верховной Рады собрались активисты организации "Авто Евро Сила" ("евробляхи") с требованием принять проект закона №3704, который может удешевить растаможку авто.

Как сообщает OBOZREVATEL, представители организации съезжаются в правительственный квартал, проезд по улице Грушевского затруднен.

Пресс-служба Нацполиции Киева предупредила, что район около парламента усилен Нацгвардией, чтобы не допустить нарушений общественного порядка.

"Евробляхи" под Радой
Страна

"В центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", – отмечено в сообщении.

Кроме того, водителей предупредили о возможном ограничении движения по дорогам в центре столицы.

Полиция оцепила здание ВР
Страна
Митинг у Рады
Страна
Митинг "Авто Евро Сила"
PavlovskyNEWS
Митинг в центре Киева
PavlovskyNEWS
Митинг "Авто Евро Сила" в Киеве
PavlovskyNEWS

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная налоговая служба запустила онлайн-сервис, который будет полезен всем тем, кто желает растаможить авто.

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