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"Евробляхеры" устроили протест в центре Киева: под Раду стянули полицию и Нацгвардию. Видео

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
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'Евробляхеры' устроили протест в центре Киева: под Раду стянули полицию и Нацгвардию. Видео

Под Радой «евробляхеры» устроили митинг.

В среду, 2 сентября, в Киеве около Верховной Рады собрались активисты организации "Авто Евро Сила" ("евробляхи") с требованием принять проект закона №3704, который может удешевить растаможку авто.

Как сообщает OBOZREVATEL, представители организации съезжаются в правительственный квартал, проезд по улице Грушевского затруднен.

Пресс-служба Нацполиции Киева предупредила, что район около парламента усилен Нацгвардией, чтобы не допустить нарушений общественного порядка.

"Евробляхи" под Радой

"Евробляхи" под Радой Страна

"В центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", – отмечено в сообщении.

Кроме того, водителей предупредили о возможном ограничении движения по дорогам в центре столицы.

Полиция оцепила здание ВР

Полиция оцепила здание ВР Страна

Митинг у Рады

Митинг у Рады Страна

Митинг "Авто Евро Сила"

Митинг "Авто Евро Сила" PavlovskyNEWS

Митинг в центре Киева

Митинг в центре Киева PavlovskyNEWS

Митинг "Авто Евро Сила" в Киеве

Митинг "Авто Евро Сила" в Киеве PavlovskyNEWS

"Евробляхеры" устроили протест в центре Киева: под Раду стянули полицию и Нацгвардию. Видео

"Евробляхеры" устроили протест в центре Киева: под Раду стянули полицию и Нацгвардию. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная налоговая служба запустила онлайн-сервис, который будет полезен всем тем, кто желает растаможить авто.

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