"Это реванш": Вятрович забил тревогу из-за проспектов Бандеры и Шухевича

Решение Окружного админсуда Киева отменить переименование двух проспектов столицы в честь лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича не имеет юридических оснований.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он назвал решение суда попыткой пророссийского реванша, которая встретит отпор в украинском обществе.

"Никаких юридических оснований для такого решения я не вижу. Очевидно, что это решение имеет исключительно политический характер. Мне ясно, почему оно так долго принималось. Напомним, что суд продолжался три года, хотя никаких оснований для такого затягивания принятия по сути простого решения не было", – отметил директор УИНП.

Вятрович настаивает, что переименование проспектов в Киеве прошло с соблюдением всех предусмотренных законом процедур.

"Не было чего обжаловать, не было чего отменять судом. К сожалению, мы живем в стране, где суды выжидают изменения политической ситуации и в соответствии с этим принимают решения. Именно таким мне кажется решение, которое было принято 25 июня. Оно является элементом какого-то пророссийского реванша в Украине, который проявляется в разных вещах, в том числе в том, что случилось в Харькове, в решении горсовета по поводу переименования проспекта Григоренко в Жукова. Очевидно, что это требует от нас готовности и решительных действий, чтобы остановить реванш", – заявил он.

Директор УИНП напомнил, что закон о декоммунизации сейчас рассматривается в Конституционном суде. При этом он заверил, что "по процедуре и содержанию закон и его положения не противоречат текущей Конституции".

"В любом случае я уверен, что это та красная линия, которую украинское общество не даст переступить никаким политикам и судьям. Очевидно, что если будут попытки активно наступать на декоммунизацию, это вызовет очень острую реакцию со стороны общественности. Уверен, что мы увидим это уже на примере попыток отмены переименований, связанных с Бандерой и Шухевичем", – подчеркнул Вятрович.

ternopoliany.te.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, до декоммунизации в 2016-2017 годах проспекты Бандеры и Шухевича носили названия Московский и Генерала Ватутина соответственно. Украинский институт национальной памяти намерен подавать апелляцию на решение Окружного админсуда Киева об отмене переименования.

Ранее в Харькове горсовет проголосовал за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации.

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