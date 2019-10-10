Есть три человека: Зеленский рассказал о своих кандидатах на пост главы КГГА

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет новый закон "О столице", если с ним "будет все нормально", если нет – отправит на доработку.

Об этом он сообщил в четверг, 10 октября, на пресс-марафоне в Киеве. Также президент сказал, что у него есть несколько кандидатов на должность главы городской администрации.

По словам Зеленского, он не видел окончательную редакцию закона, поскольку он находится на доработке в комитете. В документе говорится о разделении полномочий мэра и главы КГГА, создании префектур, разделении бюджета.

"Если с ним все будет нормально, я подпишу. Чтобы не была вся власть в одних руках. Полномочия префекта, местных советов, я хочу увидеть этот законопроект", – пояснил он.

Владимир Зеленский

Также глава государства рассказал, что имеет три кандидата на пост главы КГГА, но одного из них он не хотел бы видеть на этой должности.

"Рассматривается кандидатура Александра Ткаченко. Кроме него, я еще никого не видел. Есть еще два человека – с одним не встречался, а второго не готов, потому что в прошлом есть не очень доброчестные действия", – объяснил президент.

Как писал OBOZREVATEL:

Группа народных депутатов внесла в Верховную Раду Украины законопроект с предложением провести выборы в Киеве 8 декабря.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что до конца года провести выборы в Киеве невозможно, так как нужно принять новую редакцию закона о столице и законодательство о децентрализации.

в "Слуге народа" сообщили, что выборы мэра в Киеве 8-го декабря маловероятны.

Парламентский комитет по вопросам организации местного самоуправления и регионального развития рассмотрел все четыре новые законопроекта "О столице", предложенные Раде. Три из них депутаты признали несоответствующими и рекомендовали отклонить, в том числе и тот, который партия "Слуга народа" подала изначально, то есть №2143.

Мэр Киева Виталий Кличко "разнес" одобренный документ, назвав один из его пунктов "непутевым ноу-хау".

Рада 3 октября проголосовала в первом чтении и за основу законопроект "О столице" №2143-3. Его поддержало монобольшинство фракции "Слуга народа" в лице 243 нардепов и 10 внефракционных парламентариев.

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