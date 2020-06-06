Зеленский сказал, как выберут кандидата в мэры Киева от "Слуги народа"

Кандидатом от "Слуги народа" в мэры Киева станет только один человек, которого выберут по результатам внутренних праймериз.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в резиденции в селе Залесье под Киевом в субботу, 6 июня, передает НВ.

По его словам, некоторым "надоело быть в Верховной Раде", поэтому ряд нардепов захотели быть мэрами.

"Они захотели праймериз и это нормально. Будет внутренний праймериз Слуги народа, куда войдут не только люди со Слуги народа. Во-первых, они должны показать программу: что они собираются делать в Киеве. Мне нужно только два этапа. Это первый этап, и потом мы вымеряем социологию и увидим, у кого больше шансов. Вот и все", – рассказал президент.

Владимир Зеленский 24 канал

Как писал OBOZREVATEL, во внутрипартийных праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева могут принять участие от четырех до шести человек. Принять участие также может главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!