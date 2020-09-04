"ЕС" потребовала тестировать на коронавирус всех школьников и учителей Киева

Киевская городская организация партии "Европейская Солидарность" требует от Киевской горгосадминистрации и правительства обеспечить срочное тестирование на коронавирус всех учеников и учителей столицы, а также преподавателей детсадов.

Как сообщается на официальном сайте "ЕС", уже в первые дни сентября некоторые школы не начали обучение, а отдельные классы были отправлены на карантин.

"При сохранении такой тенденции через несколько месяцев в столице могут быть закрыты все школы", – отметили в партии.

Также "ЕС" требует от руководства Киева срочно обратиться к Верховной Раде и правительству с требованием ввести 100%-ную надбавку работникам школ и дошкольных учреждений, которые сейчас оказались в наибольшей группе риска.

"Мы требуем от правительства срочно решить вопросы страхования здоровья и жизни учителей, а также немедленно обеспечить школьные учреждения средствами индивидуальной защиты", – подчеркивается в заявлении.

В партии считают, что в случае невыполнения этих превентивных мер вся ответственность ляжет исключительно на городскую власть, Кабинет министров и лично президента Владимира Зеленского, который заявил, что ситуация с COVID-19 находится под контролем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в школах Киева еженедельно будут проводиться выборочные проверки из-за пандемии коронавируса.

Начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан считает, что в городе после начала учебного года ожидается вспышка COVID-19.