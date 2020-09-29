"Экологическая альтернатива" задумала спасти Киев от мусора и представила план

Глеб Иванов Политика 16:30, 29.09.2020

Политическая партия "Экологическая альтернатива" представила план спасения Киева от так называемой мусорной катастрофы.

На странице политсилы в Facebook отметили, что несанкционированные свалки есть почти в каждом микрорайоне города, а полигоны, куда официально свозят отходы, мало чем отличаются от стихийных свалок в плане безопасности.

Там, как сказано в сообщении, образуется вредный фильтрат, который отравляет почву, воздух и воду. Столице необходимо провести генеральную уборку и формирование современной системы управления отходами, считают в партии.

Так, команда "Экологической альтернативы" предложила следующие решения:

  • провести обязательную инвентаризацию полигонов и свалок. Ликвидировать стихийные свалки и привести полигоны до состояния, соответствующего экологическим нормам.

  • Создать систему, которая обеспечит сортировку отходов по всему городу. Отдельно собирать стекло, пластик, бумагу, органику для дальнейшей переработки.

  • Обеспечить стабильную работу пунктов приема вторсырья и опасных отходов (батареек, ртутных лампочек, медицинских отходов и т.д.).

  • Внедрить систему компостирования и непременно использовать продукт переработки в качестве удобрения для почвы зеленых зон Киева.

  • Запретить продавать и распространять вредные для окружающей среды полиэтиленовые пакеты, пластиковые стаканчики и трубочки.

Экологическая альтернатива / Facebookk
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