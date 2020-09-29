"Экологическая альтернатива" задумала спасти Киев от мусора и представила план

Политическая партия "Экологическая альтернатива" представила план спасения Киева от так называемой мусорной катастрофы.

На странице политсилы в Facebook отметили, что несанкционированные свалки есть почти в каждом микрорайоне города, а полигоны, куда официально свозят отходы, мало чем отличаются от стихийных свалок в плане безопасности.

Там, как сказано в сообщении, образуется вредный фильтрат, который отравляет почву, воздух и воду. Столице необходимо провести генеральную уборку и формирование современной системы управления отходами, считают в партии.

Так, команда "Экологической альтернативы" предложила следующие решения:

провести обязательную инвентаризацию полигонов и свалок. Ликвидировать стихийные свалки и привести полигоны до состояния, соответствующего экологическим нормам.

Создать систему, которая обеспечит сортировку отходов по всему городу. Отдельно собирать стекло, пластик, бумагу, органику для дальнейшей переработки.

Обеспечить стабильную работу пунктов приема вторсырья и опасных отходов (батареек, ртутных лампочек, медицинских отходов и т.д.).

Внедрить систему компостирования и непременно использовать продукт переработки в качестве удобрения для почвы зеленых зон Киева.

Запретить продавать и распространять вредные для окружающей среды полиэтиленовые пакеты, пластиковые стаканчики и трубочки.