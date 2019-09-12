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12 сентября • обновлено в 12:49
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/ Политика

Досрочный роспуск Киеврады: Кличко выступил с важным заявлением

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Мер Киева Виталий Кличко заявил, что будет проводить консультации с руководством депутатских фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8-го созыва.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, в четверг, 12 сентября, городской совет не собрал кворума, а в зале зарегистрировались только 46 избранников.

"Я инициировал консультации с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва", – написал мэр столицы.

Мер Киева Виталий Кличко

Мер Киева Виталий Кличко

Facebook Виталия Кличко

Он отметил, что такая ситуация с кворумом совсем неуместна накануне начала отопительного сезона, бюджетного процесса, когда нужно решать важные проблемы.

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"Почему не было кворума? Потому что "работают" со многими депутатами. Потому что подрывают и дестабилизируют работу киевской власти... Мне неинтересны чьи-то договоренности и манипуляции! За это депутаты будут нести ответственность перед киевлянами, которые их выбирали. И, судя, по всему уже скоро..." – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко уверен, что представление Кабинета министров о его освобождении от должности председателя КГГА является шагом к введению в столице двоевластие. По его мнению, дуализм власти в городе может заблокировать развитие Киева.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Валевич Борис
Валевич Борис
да мозгов там у Кличко как у божьей коровки - уходи уже быстрее черт безмозглый
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