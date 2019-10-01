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1 октября • обновлено в 16:26
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Досрочные выборы мэра в Киеве: в "Слуге народа" прояснили планы

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Проведение выборов мэра в Киеве 8-го декабря маловероятное. Возможно, они состояться весной – одновременно с местными выборами по всей Украине.

Такое мнение высказал первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Он напомнил, что новый состав ЦИК еще не сформирован.

"Если говорить про 8-е декабря, то, очевидно, мы уже не успеваем. Тем более, что Комитет скорее всего рекомендует к первому чтению проект 2143-3, в котором дата выборов не определяется вообще. Таким образом, объявлять выборы нужно будет отдельной процедурой, что в короткие сроки маловероятно", – объяснил политик.

Досрочные выборы мэра в Киеве

Досрочные выборы мэра в Киеве

Он добавил, что закон о местных выборах отводит на избирательный процесс 60 дней, поэтому парламенту нужно до 8 октября принять решение о проведении выборов, а ЦИК сразу же их объявить.

Отвечая на вопрос, могут ли выборы в Киеве состояться одновременно с местными выборами по всей Украине, то есть весной, Корниенко заявил: "Есть такая вероятность".

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По его словам, в "Слуге народа" рассматривают проект новой редакции закона о столице Украины (№2143-3) как базовый с обязательной интеграцией в него положений законопроекта №2143, также внесенного группой народных депутатов от большинства.

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Новости Киева и Киевской области Местные выборы в Украине
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