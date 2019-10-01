Досрочные выборы мэра в Киеве: в "Слуге народа" прояснили планы

Проведение выборов мэра в Киеве 8-го декабря маловероятное. Возможно, они состояться весной – одновременно с местными выборами по всей Украине.

Такое мнение высказал первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Он напомнил, что новый состав ЦИК еще не сформирован.

"Если говорить про 8-е декабря, то, очевидно, мы уже не успеваем. Тем более, что Комитет скорее всего рекомендует к первому чтению проект 2143-3, в котором дата выборов не определяется вообще. Таким образом, объявлять выборы нужно будет отдельной процедурой, что в короткие сроки маловероятно", – объяснил политик.

Досрочные выборы мэра в Киеве

Он добавил, что закон о местных выборах отводит на избирательный процесс 60 дней, поэтому парламенту нужно до 8 октября принять решение о проведении выборов, а ЦИК сразу же их объявить.

Отвечая на вопрос, могут ли выборы в Киеве состояться одновременно с местными выборами по всей Украине, то есть весной, Корниенко заявил: "Есть такая вероятность".

По его словам, в "Слуге народа" рассматривают проект новой редакции закона о столице Украины (№2143-3) как базовый с обязательной интеграцией в него положений законопроекта №2143, также внесенного группой народных депутатов от большинства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Группа народных депутатов внесла в Верховную Раду Украины законопроект с предложением провести выборы в Киеве 8 декабря.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что до конца года провести выборы в Киеве невозможно, так как нужно принять новую редакцию закона о столице и законодательство о децентрализации.

Стало известно, что общее состояние столицы за время пребывания на посту мэра Виталия Кличко ухудшилось, что и повлияло на высокий запрос киевлян к обновлению власти.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал