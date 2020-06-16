Добкин заявил, что 'серьезно' намерен баллотироваться в мэры Киева

Бывший народный депутат Михаил Добкин намерен баллотироваться на выборы мэра Киева.

Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала "НАШ". По его словам, Киев должен быть более "чистым и ухоженным".

"Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева (Виталием Кличко – Ред.) за этот высокий пост. Потому что то, что происходит с Киевом, мне как жителю Украины не нравится. Моя столица должна быть другой. Более чистой, ухоженной и так далее", – сказал Добкин.

По его словам, на посту главы столицы он бы "отремонтировал Киев и сделал его классным". При этом он добавил, что в Харькове "все в порядке, там мэра менять не надо".

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко заявил, в столице началась "грязная" избирательная кампания. Глава города призвал будущих кандидатов не тратить средства на распространение лжи и манипуляций.