Добкин-"байкер" прорекламировал свою кандидатуру в мэры Киева на винтажном мотоцикле: в сети ажиотаж

Дарья Дурова Политика 00:52, 14.07.2020

Экс-нардеп от "Партии регионов" Михаил Добкин выпустил агитационный ролик к выборам мэра Киева, в котором снялся в образе байкера.

Файл с видео политик опубликовал в своем Telegram-канале 13 июля. Необычная роль Добкина вызвала волну обсуждения в соцсетях (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

В ролике звучит песня "Як тебе не любити, Києве мій", однако слова изменены на: "Як тебе не любили, Києве мій".

Для видео известные места столицы Украины сняли с высоты птичьего полета. Также в ролике показано, как Добкин в косухе, очках и шлеме подъезжает на мотоцикле к памятнику основателям города.

Михаил Добкин на байке.
Скрин видео
Кадр из видео

В сети выяснили, что Добкин покатался на дорогом Indian Chief Vintage. "В такой комплектации он стоит от 800 тыс. гривен", – написал один из пользователей.

Indian Chief Vintage.
indianmotorcyclemarietta.com

"Миша, у тебя скучное лицо... Никто денег не даст", "В контексте имеющихся кандидатов в мэры Киев напоминает жертву группового изнасилования", "Текст по-дебильному написали Мише снова", – пошутили комментаторы.

Скриншот
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Скриншот
Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в прямом эфире ТВ бывший народный депутат Михаил Добкин заявил, что "всерьез рассматривает" возможность баллотироваться в мэры Киева.

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