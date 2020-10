Диана Гранцева: ключевая проблема для Киева – отсутствие четкой стратегии и системного подхода к решению поставленных задач

Кандидат в мэры Киева Диана Гранцева — основательница проекта Грани Гранцевой и глава Национальной Украинской Ассоциации Жилья, которая занимается вопросами ЖКХ в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL рассказала, почему она решила идти в мэры, поделилась своим видением, какой должна быть столица Украины, раскрыла, кто финансирует ее избирательную компанию, а также назвала основные приоритетные направления своей предвыборной программы.

– Расскажите о себе, с чем связана ваша деятельность, чем вы занимаетесь?

– Я – Глава Национальной Украинской Ассоциации Жилья, с 2015 года занимаюсь развитием сектора ЖКХ. Сначала как предприниматель и основатель управляющей компании "Затишна Оселя", а в последствии, когда пришло понимание, что для того, чтобы нас услышали, для того, чтобы добиться качественных изменений в этом сегменте нам необходимо объединяться – мы с партнерами создали Ассоциацию.

На сегодняшний день работа Ассоциации сосредоточена на трех основных направлениях:

B2G Business to Government. В рамках этого направления Ассоциация инициирует диалог между бизнесом и органами государственной власти с целью защиты прав и представления интересов участников Ассоциации на общенациональном уровне.

B2B Business to Business. Создаем условия и бизнес среду для партнерства и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышения эффективности работы жилищно-коммунальных хозяйств в Украине.

B2E Business to Environment. Выступаем за внедрение инновационных и энергоэффективных технологий в жилищном фонде Украины. Реализовываем на практике Цели Устойчивого Развития ООН 2030, включая принципы рационального использования природных ресурсов в жилищном секторе, европейские практики энергосбережения и сознательного поведения с бытовыми отходами.

До того, как связать свою профессиональную деятельность с сегментом ЖКХ я работала консультантом по внедрению систем управления бизнесом в крупных компаниях в таких секторах экономики как финансы, производство, HoReCa. Ранее была топ-менеджером крупнейшего системного банка Украины, который в ходил в пятерку лучших.

Диана Гранцева – Глава Национальной Украинской Ассоциации Жилья Фото из личного архива

– Почему решили идти в мэры Киева?

Я приехала в Киев в далеком 1998 году совсем юной девушкой, молодым дипломированным специалистом из небольшого южного городка и влюбилась в Киев с первого взгляда. Меня поразило его величие, красота, его вековая история, и при этом какая-то теплота, мягкость и хрупкость.

За свою жизнь я побывала почти во всех крупнейших городах мира, видела и невероятные небоскребы, и чудеса архитектурной мысли, и исторические достопримечательности, которые стали символами эпох. Но каждый раз я возвращалась обратно и мечтала, чтобы однажды и мой любимый город занял достойное место в рейтингах мировых столиц, чтобы приезжая в любую точку мира – мы могли с гордостью на вопрос "Where are you from?" ответить: Я – КИЕВЛЯНИН/ КИЕВЛЯНКА!

Однако, годы шли, а ничего особо не менялось. Один мэр сменял другого, одна политическая сила приходила на смену другой, но ни Киеву это не принесло особой пользы, ни киевлянам не стало жить лучше и комфортнее. Вне зависимости от того, кем были предыдущие мэры – спортсменами, политиками, банкирами – все они совершали одну и ту же ошибку: пытались управлять городом бессистемно. Они латали дыры, как трубы, которые рвутся то тут, то там. Так можно "управлять" до бесконечности, да только Киев так и останется на уровне столиц отсталых африканских республик. Начать же нужно с построения системы управления городом, выработать концепцию развития Киева "город для жителей".

Все наши проблемы, будь то ЖКХ, или инфраструктура – они не локальны. Просто у наших управленцев отсутствовало видение того, каким должен быть наш Киев. Вопрос же точно не в финансировании. Бюджет Киева – почти 3 миллиарда долларов. Вдумайтесь в эту цифру, а потом посмотрите на наши трубы, отсутствие парковок, грязные подъезды и переходы. Как человек с многолетним опытом управления системами, я знаю с чего начать и как достичь результата, и поэтому посчитала нужным об этом заявить.

В этом году в моей жизни произошел переворотный момент, который изменил все моё мировоззрение – моя старшая дочь окончила школу и решила уехать учиться не просто в другой город, а в другую страну. Она не увидела для себя никаких перспектив, чтобы остаться здесь, в Киеве, получить образование и строить свою дальнейшую жизнь дома. Для меня это было сигналом: хватит оставаться в стороне и ждать, что придёт "некий мифический хороший дядя" и изменит ситуацию в моем любимом городе к лучшему. Есть такой дзенский коан "Если ты ничего не можешь сделать – что ты можешь?" Понимаете? Так я решила, что не могу больше, не имею такой привилегии – оставаться в стороне. Поняла, что мой не просто гражданский, а материнский долг – добиться такого скачка в развитии Киева, чтобы через пять лет учебы моей дочери и как раз пять лет моей потенциальной работы на должности мэра – она и сотни других мальчиков и девочек, молодых киевлян и киевлянок, захотели вернуться, остаться жить и работать в Киеве и сказали: "А в Києві – краще!"

"В этом году в моей жизни произошел переворотный момент, который изменил все моё мировоззрение" Фото из личного архива

– Вы идете в мэры не от партии, а как самовыдвиженка, почему?

– Я считаю, что мэр – это в первую очередь управленец, а не политик. Идти от какой-либо политической силы – значит быть носителем идей данной партии. Я же считаю, что мэр – это в первую очередь менеджер, задача которого не политика, а конкретика. В целом мне бы хотелось демистифицировать власть и работу мэра и показать, что это такая же работа, как и любая другая. Работа, для выполнения которой кандидат должен обладать необходимым опытом, знаниями и компетенциями. И наличие партии или отсутствие партии, так же, как и популярность в других сферах тут точно не должны быть важными факторами. Гораздо важнее какие у кандидата компетенции и опыт и сможет ли он/она справиться с теми вызовами, которые сейчас стоят перед Киевом: мы входим в топ 15 городов мира с самыми большими пробками, занимаем последние строчки в рейтингах городов мира по качеству жизни, по безопасности, при этом по дороговизне стоим в одном ряду с такими городами, как Ганновер, в котором уровень доходов в разы выше.

– Кто вас финансирует?

– У меня нет спонсоров – и это моя позиция, поскольку если кто-то вкладывает деньги в избирательную кампанию – эти деньги нужно потом отдавать, а моя задача – работать на благо города и киевлян. Все расходы – это мои личные сбережения.

"У меня нет спонсоров – и это моя позиция" Фото из личного архива

– Какие проблемы считаете приоритетными для Киева и какие пути решения?

– Ключевая проблема для Киева – отсутствие четкой стратегии куда и как мы идем. Отсутствие системного подхода, который должен выражаться в четких, измеримых целях со сроками и ответственными за их выполнение. У нас глобально в государственном управлении не хватает профессиональных топ-менеджеров с сильными компетенциями по постановке целей и их реализации. Как в выражении, что у корабля, команда которого не знает куда плыть, не бывает попутного ветра. Так и у нас из-за того, что нет четкой и понятной стратегии и целей – куда мы идем и к чему стремимся, нет ее не только у команды, но даже и у "капитанов" – мы вечно приплываем не туда.

И здесь не нужно изобретать велосипед: весь мир оценивает качество жизни в городах по пяти основным критериям: безопасность, экология, инфраструктура, образование и медицина. И есть три независимых рейтинга, которые оценивают эти показатели (Economist, Mercer, Monocle). Сейчас Киев в этих рейтингах занимает 117 из 140 городов или 176 из 200. По качеству жизни на уровне Нью Дели, который страдает от нехватки воды, антисанитарии и загрязненного воздуха. При этом по дороговизне – на одном уровне с Ганновером, а по уровню счастья – 142 место из 186 городов между городами в Лаосе и Камеруне.

Поэтому основная задача – добиться качественных улучшений в этих сферах и таким образом вывести Киев в 50 лучших городов мира – вот основная цель мэра на следующие пять лет. И выполнение этой задачи покажет нам, что мы выбрали честного и профессионального управленца.

"Вывести Киев в 50 лучших городов мира – вот основная цель мэра на следующие пять лет" Фото из личного архива

– Расскажите о своей программе

– Моя программа базируется как раз на этих 5 критериях, по которым весь мир оценивает качество жизни в городах.

Безопасность в Киеве.

Можем ли мы спокойно гулять по городу, продумана ли транспортная инфраструктура таким образом, чтобы добиться нулевой смертности на дорогах и доверяем ли мы городской полиции?

Основные задачи в моей программе, направленны на повышение уровня безопасности в Киеве:

внедрение интеллектуальных систем безопасности

освещение темных переулков

повышение доверия к полиции и формирование культуры взаимодействия жителей столицы и правоохранителей

Экология Киева.

В современном мире города – основной источник "шрамов", которые мы наносим окружающей среде. Города уже ответственны за 70 процентов выбросов углекислого газа. Загрязнение воздуха, которым мы дышим, вода, которую пьем, почва – которая поставляет нам еду – все это приводит к росту различных заболеваний; снижению качества и продолжительности нашей жизни. Одной из Целей Устойчивого Развития ООН 2030 – является устойчивое развитие городов – суть такого подхода в том, что мы живем и развиваемся так, чтобы ресурсов планеты хватило не только нам, но и будущим поколениям. Для этого, в основу всех процессов должен быть положен принцип циркулярной экономики.

Жесткий контроль за вредными выбросами предприятий, находящихся в черте города.

Внедрение экологического паспорта для всех строительных и инфраструктурных проектов.

Киев страдает от горений сухостоя в окрестностях города. Совместные программы в рамках Киевской агломерации, например, открытие ферм по производству биоудобрений на базе сухостоя – существенно минимизируют данный фактор загрязнения воздуха.

Комплексная модернизация систем водоснабжения и водоотвода. Системы транспортировки воды (магистральные водоводы, уличные, квартальные и дворовые) технически сильно устарели и имеют высокую аварийность, что приводит к чрезвычайно высокому уровню потерь питьевой воды, в среднем до 15%, а в жилищно-коммунальном секторе до 60%, а также к ее низкому качеству.

Внедрение городских программ по рациональному использованию водных ресурсов в быту (Украина уже получила статус маловодной страны).

Разработка и внедрение программ по развитию "зеленой" энергетики, установление солнечных панелей и систем сбора дождевой воды на муниципальных зданиях.

Внедрение социальных проектов по повышению уровня осведомленности киевлян о принципах устойчивого развития

Разработка и внедрение программ, направленных на уменьшение пищевых отходов (треть всей производимой в мире еды не достигает желудка человека, а ведь на ее производство было потрачено много природных ресурсов).

Инфраструктура Киева

Почему течет рыжая вода в кранах, и что с этим можно сделать?

Почему в Америке дороги служат 25 лет, а у нас 3 года?

Почему Киев в Топ-15 городов мира с самыми большими пробками?

Как шумовое загрязнение влияет на депрессию и суицид?

Обновление жилищного фонда и модернизация инженерных междомовых сетей. Верховная Рада рассматривает законопроект, разработанный Министерством Регионального развития по модернизации аварийного и ветхого жилья. Закон задает рамки и дает очень много полномочий на уровень местных муниципалитетов. Таким образом, Киев может провести замену старых и аварийных домов на новостройки, и вот здесь важно, чтобы при строительстве новых домов модернизировалась инженерно-транспортная инфраструктура (трубы, теплосети, дороги во дворах), а также учитывались социально-инфраструктурные потребности жителей домов и микрорайонов: строились детские садики, школы, создавались общественные пространства, парковки. Обязательным пунктом должно быть выделение части квартир в таких домах для молодых семей. Возложить эти задачи на застройщиков, сделать эти задачи обязательным условием для победы на тендерах по модернизации старого жилого фонда.

Развитие транспортной инфраструктуры, модернизация общественного транспорта, борьба с заторами на дорогах. Организация мобильных бригад по быстрому устранению аварий и заторов.

Разработка мобильного приложения, которое позволит любому киевлянину сфотографировать мусор, затор или любую проблему и отправить ее в соответствующую городскую службу. В течении 24 часов – получить ответ об устранении проблемы. Разработать в рамках системы – систему стимулов и поощрений сотрудничества горожан и муниципальной власти.

Образование Киева (садики, школы, вузы)

Как дать детям профессии будущего?

Как начать зарабатывать сразу после вуза?

Как выбрать свою профессию?

Почему учитель – не уважаемая профессия?

Почему в Киеве 80% детей подвергаются булингу?

Открытие необходимого для города количества садиков и школ

Модернизация и техническое оснащение учебных заведений

Повышение уважения к профессии учитель.

Выявление и развитие талантов: олимпиады, программы по обмену опытом и лучшими практиками с мировыми школами.

Развитие направления – обучение взрослых – компенсация до 70% затрат на обучение и переквалификацию.

Развитие систем мониторинга и анализа качества образования в Киеве

Программы защиты детей от школьного буллинга. По данным UNICEF в Украине до 80% детей становятся жертвами школьной травли. Необходима разработка системы мониторинга и противодействия детской агрессии в учебных заведениях Киева.

Здравоохранение в Киеве

За что платить врачам: за лечение или предотвращение болезни?

Какая цена человеческой жизни в Киеве?

Система здравоохранения Киева должна действовать на основе четких критериев, разработанных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В частности, эти критерии предусматривают:

Повышение показателей охвата населения услугами медицины.

Снижение уровня заболеваемости и смертности.

Увеличение общих расходов на здравоохранение на душу населения и как процент от общих расходов городского бюджета.

Создание трудовых ресурсов здравоохранения и инфраструктуры (обеспечение медучреждений необходимым оборудованием и лекарствами)

Программы сотрудничества города и бизнеса по улучшению состояния киевских больниц и поликлиник

Молодежь Киева! Киев для молодежи!

Как оставить молодежь в Киеве?

Почему в Киеве нет работы для молодежи?

Как сделать доступное жилье для молодежи?

Создание рабочих мест для молодёжи

Взаимодействие с бизнесом с целью привлечения и трудоустройства молодых специалистов на предприятия Киева

Стимулирование молодых предпринимателей к созданию новых предприятий и рабочих мест – через налоговые льготы для предпринимателей, которым меньше 30 лет.

Строительство социального жилья для молодых семей.

"Моя программа базируется на 5 критериях, по которым весь мир оценивает качество жизни в городах" Фото из личного архива

– Какой город из тех, что вы посетили, произвел на вас самое большое впечатление и почему?

– Пожалуй, больше всего меня впечатлил Ванкувер – город, который стабильно входит в тройку лучших городов мира по качеству жизни. В IT-индустрии есть такое понятие "user friendly", то есть удобный для пользователя. Про Ванкувер можно было бы сказать "people friendly" – удобный для людей. Про этот город говорят, что если хочешь увидеть мир в одном месте – это Ванкувер. Фишка города – природа рядом: великолепные природные парки и привычка жителей к таким "соседям" как койоты. Одна из лучших в мире систем городского транспорта, причем, к примеру, когда стоял вопрос о том, чтобы расширить городские дороги и провести в центре города хайвей – власти города провели референдум, где жители высказались против. Сейчас внутри города машина просто не нужна – удобный городской транспорт, наземное метро и лучшая в мире инфраструктура для велотранспорта: в некоторых местах дороги для велосипедистов шире, чем для авто. Мотивирующие надписи на городском транспорте из серии: "Автобус – это лимузин, полный друзей, с которыми ты еще не познакомился". И атмосфера города, в котором люди счастливы.

Я уверена, что за пять лет работы на должности мэра можно добиться того, чтобы и наш Киев стал не только привлекательным городом для туризма, но и городом для счастливой жизни, городом для людей, в котором удобно жить и растить детей. Я горжусь, что я киевлянка и уверена, что Киев займет достойное место среди мировых столиц!